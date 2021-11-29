كيفية معرفة شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443 وشرح التقديم في المنصة بالمملكة

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تطبيق نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 في المملكة بناء على قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سليمان بن عبد العزيز، والذي يمكن للمواطنين الراغبين التسجيل فيه حال انطباق الشروط الموضوعة من الوزارة من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك للفئات التي حددتها الوزارة والتي ترى أنها أكثر استحقاق للحصول على المعاش، كما حددت وزارة الموارد البشرية سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور بالنسبة للفرد أو للأسرة، وذلك بعد تحديد أهليتهم للحصول على الضمان الاجتماعي.

شروط أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443

وتسعى المملكة من خلال توفير معاش الضمان الاجتماعي الجديد لدعم فئات معينة من المجتمع السعودي بلا دخل شهري ثابت أو ذات دخل منخفض، حتى تضمن توفر مستوى حياة عادلة لهم مما يساعد في تحسن أوضاعهم الاجتماعية، ووفقاً لما حددته وزارة الموارد البشرية من شروط أساسية من أجل الحصول على معاش اجتماعي شهري، والتي يطلق عليها أهلية الضمان الاجتماعي المطور يجب على المتقدم من أجل التسجيل في المعاش مراعاة توفر هذه الضوابط وإلا سوف يتم استبعاده من المعاش، لذلك سوف نتعرف على شروط استحقاق أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443.

أن يكون سعودي الجنسية ويقيم بالمملكة ويحمل رخصة تنقل سارية.

أن يكون من ذوى الاحتياجات الخاصة أو يعاني من إصابة جسدية تسببت له في إعاقة.

ألا يكون لديه دخل شهري ثابت يتخطى الحد المسموح به للحصول على الضمان الاجتماعي.

أن يكون من فئات الأيتام الأرامل والمطلقات والمعاشات والعاطلين عن العمل .

تكون البيانات الشخصية تنطبق مع المستندات المقدمة للتسجيل في المعاش .

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1443

ويختلف قيمة المعاش الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية بالمملكة، وذلك وفقاً لعدة عوامل حيث يختلف معاش الفرد عن معاش الأسرة وحساب قيمة الدخل الصافي للأسرة بعد خصم 50% منه، وبناء على ذلك يتم تحديد سلم الرواتب التي يجب أن تحصل عليها كل فئة من الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد في حالة شروط الأهلية للحصول على هذا الدعم، ويتراوح قيمة المعاش الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية بداية من ( 2000 جنيه للفرد الواحد، وحتى 7110 للأسرة المكونة من عشرة أفراد).

راتب الفرد الواحد 2000 ريال سعودي.

الحد الأقصى للعائلة المكونة من شخصين 2570 ريال سعودي.

العائلة المكونة من 3 أفراد 3140 ريال سعودي.

العائلة المكونة من 4 أفراد 3710 ريال سعودي.

العائلة المكونة من 5 أفراد 4280 ريال سعودي.

6 افرد 4840 ريال سعودي.

7 أفراد 5،420 ريال سعودي.

8 أفراد 6000 ريال سعودي.

أسرة مكونه من 9 أفراد 6560 ريال سعودي.

أسرة مكونة من 10 أفراد 7120 ريال سعودي.

رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1443