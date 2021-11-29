بعد 17 يوما من اكتشاف إصابات كورونا.. الصين توقف رحلات جوية

أعلنت إدارة الطيران المدني في الصين أنها ستعلق رحلات شركة الخطوط الجوية الفرنسية الأربع بين باريس وتيانجين، اعتبارا من الاثنين، بسبب إصابات كورونا.

وأضافت الإدارة في بيان على موقعها على الإنترنت أن "الاختبارات أثبتت إصابة 11 راكبا على متن طائرة تابعة للشركة في 12 نوفمبر، لدى وصولهم إلى الصين".

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