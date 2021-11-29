زيادة إصابات كورونا فى الصين خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وكشفت، فى بيان لها، عن تسجيل 21 إصابة محلية بـ الفيروس، و20 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أى حالات وفاة بـ كورونا.
ولفتت إلى أنه تم تسجيل ما مجموعه 22 حالة جديدة بدون أعراض، ولا يزال 456 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.
جدير بالذكر، أنه يبلغ إجمالى الحالات المؤكدة فى البر الرئيسى الصينى الآن 98672 حالة، مع عدم تغيير عدد الوفيات منذ يناير 2021 عند 4636 حالة وفاة.
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