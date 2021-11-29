وزير الصحة الموريتانى يكشف موقف بلاده من «أوميكرون»

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور سيدى ولد الزحاف، وزير الصحة الموريتانى أن بلاده لم تسجل حتى الآن، أى حالة من متحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون"، والذى انتشر فى دولة جنوب إفريقيا بكثرة.





وقال ولد الزحاف، فى تصريحات له، إن قطاع الصحة يتابع تطورات هذا المتحور حول العالم، منذ ظهوره يوم 24 من شهر نوفمبر الجارى فى جنوب إفريقيا، كما تم تسجيل حالات منه فى عدة دول إفريقية وأوروبية وآسيوية. ودعا وزير صحة موريتانيا المواطنين للإقبال على لقاحات كورونا، بوصفه الوسيلة الأنجع لمواجهة كوفيد-19، مشيرا إلى أن اللقاحات متوفرة فى كل المراكز الصحية على عموم التراب الوطنى.



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