كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكى: لقاحات كورونا توفر حماية من «أوميكرون»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء أمس الأحد، حول سلالة "أوميكرون"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم"

وفى بيان له، أكد البيت الأبيض الأمريمكى أن بايدن أجرى اجتماعا مع فاوتشى، مدير المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكى، بمشاركة باقى أعضاء فريق البيت الأبيض للرد على جائحة عدوى فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن فاوتشى وأعضاء الفريق أخبروا بايدن بالتطورات المتعلقة بسلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا، لافتين إلى أن جمع معلومات أكثر دقة حول القدرة الانتقالية والخطورة والميزات الأخرى للسلالة الجديدة سيتطلب أسبوعين تقريبا، مشددا على أنه "لا يزال يعتقد أن اللقاحات الموجودة حاليا يرجح أنها توفر حماية معينة من الحالات الحادة للإصابة بـ كورونا.