زوجان يهربان من الحجر الصحى بهولندا.. والشرطة تلقى القبض عليهما

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الشرطة، ستان فيربيركت، لوكالة "فرانس برس"، مساء الأحد، إن الزوجين حاولا الخروج من هولندا على متن طائرة من مطار سكيبخول فى أمستردام، مبينا أنهما رجل إسبانى (30 عاما) وبرتغالية (28 عاما).
وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض عليهما على يد عناصر فى الشرطة العسكرية الملكية حينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع، وتمت إحالة الزوجين إلى السلطات الصحية المعنية.
وجاءت هذه القصة بعد أن قالت السلطات الهولندية إن 61 شخصا وصلوا على متن رحلتين فى مطار سكيبخول بأمستردام قادمين من جنوب إفريقيا يوم الجمعة أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، ومنهم 13 شخصا سجلت لديهم سلالة "أوميكرون" الجديدة التى تنتشر فى العالم وسط مخاوف واسعة من أنها أشد عدوى وقادرة على مقاومة اللقاحات الحالية.
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