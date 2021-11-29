تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العرب 2021 ومواعيد مباريات مصر

تبحث جماهير كرة القدم في كل مكان عن تردد تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العرب التي تقام في قطر في الفترة من 30 نوفمبر 18 ديسمبر، بمشاركة اقوى المنتخبات العربية على مستوى قارة افريقيا واسيا السعودية ومصر وقت تونس والجزائر والعراق والمغرب والاردن بجانب المنتخب القطري، ويقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبات الجزائر ولبنان والسودان وتمتلك قنوات بي ان سبورت الرياضيه حقوق بث مباريات كأس العرب لكرة القدم.

تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كاس العرب

سيتم نقل مباريات كأس العرب علي عدد من القنوات المجانية التابعة لمجموعة قنوات beIN SPORTS الرياضية، حيث ستكون جميع المباريات مذاعة مجاناً علي القمر المصري النايل سات.

تردد قناة beIN SPORTS HD الناقلة لمباريات بطولة كأس العرب 2021

القمر الصناعي:نايل سات

تردد القناة هو: 11054 (H)

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ:3/4

تردد قناة الكأس AlKass HD 1 و 2 الناقلة لمباريات كأس العرب

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة هو:11919 (H)

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد بين سبورت ماكس 1 و 2 الناقلة لمباريات بطولة كأس العرب

القمر الصناعي: انايل سات

تردد القناة هو :12604 (H)

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

يلعب في المنتخب المصري أولي مبارياته ضد منتخب لبنان في الاول من شهر ديسمبرن وسيكون جميع مواعيد مباريات المجموعة الرابعة في كأس العرب كالتالي:

موعد مباراة الجزائر و السودان سيكون يوم 1 ديسمبر

موعد مباراة مصر ولبنان سيكون يوم 1 ديسمبر

موعد مباراة لبنان والجزائر سيكون يوم 4 ديسمبر

موعد المباراة الثانية لمصر ضد منتخب السودان يوم 4 ديسمبر

موعد المباراة الثالثة للمنتخب ضد منتخب الجزائر يوم 7 ديسمبر

موعد مباراة لبنان والسودان سيكون 7 ديسمبر

وسيكون توقيت مباراة مصر ولبنان في يوم الأربعاء الاول من ديسمبر باستاد الثمامة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر ولبنان، الرابعة عصرا بتوقيت الدوحة والرياض وبغداد، وسيكون موعد المباراة الثانية للمنتخب المصري ضد منتخب السودان يوم السبت الرابع من شهر ديسمبر على ملعب استاد راس أبوعبود في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر والسودان السابعة مساء بتوقيت السعودية وقطر، وآخر مباريات منتخب مصر ستكون ضد منتخب الجزائر يوم الثلاثاء 7 ديسمبر على ملعب استاد الجنوب في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر العاشرة مساء بتوقيت السعودية وقطر الثامنة مساء بتوقيت الجزائر.

المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2022 تضم كل من : قطر، العراق، عمان، البحرين

المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2022 تضم كل من : تونس، الامارات، سوريا، موريتانيا.

المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب 2022 تضم كل من : المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين

المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب 2022 تضم كل من: مصر، الجزائر، لبنان، السودان.

مجموعات بطولة كأس العرب لكرة القدمجدول مباريات كأس العرب لكرة القدم

تبدأ مباريات بطولة كأس العرب لكرة القدم يوم الثلاثاء 30 من تشرين الثاني لشهر نوفمبر وهذا هو جدول مواعيد البطولة تفصيليا لكل المجموعات وحتي موعد انتهاء البطولة في الثامن عشر من شهر ديسمبر 2022

جدير بالذكر أن نظام بطولة كأس العرب جاء كالآتي وهي تأهل تسعة منتخبات عربية مباشرة للمشاركة في البطولة طبقا للتصنيف الدولي للفيفا، وهي منتخب تونس مع منتخب الجزائر ويليه منتخب مصر ثم منتخب المغرب والسعودية ومنتخبات العراق وسوريا والإمارات وأيضا تأهل منتخب قطر لأنه مستضيف البطولة

بينما كان هناك أربعة عشر منتخب قد خاضوا التصفيات، وصعد منهم سبعة منتخبات وهي منتخب فلسطين ولبنان والسودان والأردن ومنتخب عمان وموريتانيا والبحرين.