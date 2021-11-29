بسبب أوميكرون .. اليابان تغلق الحدود بدءا من الغد

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزاء اليابانى فوميو كيشيدا، الاثنين، إن بلاده ستحظر دخول الزوار الأجانب بدءا من الثلاثاء، مع سعى البلاد للتصدى لانتشار المتحور "أوميكرون" الجديدة من فيروس كورونا.





وأكد كيشيدا أنه بوسع اليابانيين العائدين من دول محددة الدخول، لكن سيتعين عليهم البقاء فى حجر صحى فى مرافق معينة. وفى وقت سابق، قال كيشيدا إن طوكيو تفكر فى تعزيز الضوابط على حدودها مع انتشار المتحور "أوميكرون". وأضاف للصحفيين: "نتخذ إجراءات بسبب إحساس قوى بالأزمة"، مشيرا إلى أن اليابان أغلقت حدودها أمام الأجانب القادمين من 9 دول من بينها جنوب إفريقيا حتى الأحد. وأضاف: "بما أننا نشهد انتشارا فى جميع أنحاء العالم ، فإننا نواصل بحث اتخاذ مزيد من الإجراءات لتشديد الضوابط الحدودية، وسنعلن قرارا فى الوقت المناسب".

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