30 ألف ريال بدون كفيل وأول قسط بعد شهرين للسعودي والمقيم

العديد من المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة العربية السعودية يحتاجون إلى تمويل نقدي فوري من أجل تلبية متطلباتهم المختلفة لذلك توفر شركة اليسر للقروض التمويلية تمويل شخصي سريع وأيضاً بالتقسيط الميسر على 36 شهر وهي مدة ميسرة العملاء وشركة اليسر هي إحدى الشركات المعتمدة والتى كذلك تقدم منتجات لا تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

30 ألف ريال بدون كفيل لدى شركة اليسر للتمويل

منتج التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر للتمويل متاح لمختلف العملاء سواء السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة ولكن هناك عدد من الشروط التي وضعتها شركة اليسر والتى يجب توافرها وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يشترط أن يكون المتقدم لطلب التمويل عمره لا يقل عن 22 عام.

وأيضاً يشترط أن يكون المتقدم بطلب الحصول على التمويل من اليسر عمره لا يقل عن 60 عام.

حددت أيضاً شركة اليسر للتمويل الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم وهو خمسة آلاف ريال سعودي.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم سواء السعودي أو المقيم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر.

طريقة الحصول على 30 ألف ريال لدى شركة اليسر

يتمكن العملاء الراغبين في طلب الحصول على التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر طلب التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية ثم الدخول على رابط طلب تمويل الأفراد لدى شركة اليسر وبعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة للحصول على التمويل ويحصل كذلك العميل على الموافقة على طلب التمويل بعد توافر كل الشروط وأيضاً جميع المستندات المطلوبة.

مزايا طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية

القرض الشخصي السريع من شركة اليسر يتميز بالعديد من المزايا التي تناسب تطلعات العملاء المختلفة وأيضاً متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وتتمثل تلك المزايا في الآتي

يتميز التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر بأنه متاح لكل من السعودي وأيضاً المقيم.

كذلك يتميز تمويل شركة اليسر بأنه متاح دون كفيل.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بفترة سداد مرنة ربما تصل إلى 36 شهر

القرض الشخصي من اليسر يتميز كذلك بأن التمويل لا يحتاج إلى أجور وكالة.

يوفر كذلك تمويل شركة اليسر مبلغ تمويل ربما يصل إلى 30 ألف ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة لطلب تمويل شركة اليسر بالسعودية

من أجل طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بالسعودية والحصول على التمويل السريع لابد من تقديم مجموعة من المستندات وهي