المكسيك تسجل أكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا و38 وفاة

جدة - نرمين السيد - أشارت بيانات لوزارة الصحة فى المكسيك إلى تسجيل 38 وفاة و1050 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد.



جدة - نرمين السيد - أشارت بيانات لوزارة الصحة فى المكسيك إلى تسجيل 38 وفاة و1050 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد. وبذلك يرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 293897 وعدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و883842 إصابة منذ بدء الجائحة.

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