الصحة العالمية تجيب هل اختبار PCR فعال مع أوميكرون؟

جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن اختبارات "بى سى آر" PCR ما تزال فعالة فى الكشف عن المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، مشيرة إلى أن هناك دراسات جارية من أجل قياس مدى فعالية الأدوات الأخرى المستخدمة لتشخيص الإصابة بالمرض.





وقالت المنظمة، إن اختبارات (بى سى آر) تواصِل الكشف عن العدوى، بما فى ذلك الإصابة بأوميكرون. وأضافت أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس قد ازداد فى أجزاء من جنوب القارة الأفريقية والتى تأثرت بهذا المتحور، لكن الدراسات الوبائية جارية لفهم ما إذا كان هذا بسبب أوميكرون أو يعود إلى عوامل أخرى. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت فى وقت سابق إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت سلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" أكثر قابلية للانتقال أم أنها تسبب مرضًا أكثر خطورة مقارنة بالسلالات الأخرى، بما فى ذلك السلالة دلتا شديد الانتقال والمنتشر عالميًا.

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