دليل تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور 1443| خطوات التقديم عبر موقع منصة الضمان بالتفصيل

نوفر لكم في هذا المقال، دليل التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، كما نتعرف على شروط التسجيل في الضمان لجميع الفئات التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية، حيث يرغب الكثير من المواطنين المقيمين في السعودية في معرفة طريقة التسجيل في الضمان من أجل التقديم للاستفادة من راتب الضمان الشهري، وتمنح الوزارة هذا المعاش لعدد من الفئات بحسب الشروط التي كشفت عنها، ويقدم هذا المبلغ المادي لمساعدة الأفراد والأسر المحتاجة على تغطية احتياجاتها الأساسية، وتعمل الوزارة من خلال الضمان الاجتماعي المطور على توفير الدعم اللازم للأسر الأشد احتياجا، بهدف تحقيق الاستقلال المالي لجميع المواطنين.

الفئات التي يدعمها الضمان الاجتماعي المطور

يهتم برنامج الضمان الاجتماعي في تقدم الدعم لعدد من الفئات وشرائح المجتمع، الفئة الأولى الأيتام الذين والدهم متوفى، للأيتامج مجهولين الوالد أو الوالدين، كما يحرص على تقديم الدعم للفئة الثانية وهي النساء وتضم المطلقات والأرامل، المهجورة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة مدمن المخدرات، المعلقة، والفئة الثالثة الأسر التي ليس لديها معيل وتضم المطلقة وأولادها، الأرملة التي لديها أيتام، الأسرة المهجورة، أسرة مدمن المخدرات، أسرة الغائب أو المفقود، فئة الذكور والإناث ممن تجاوز عمره 60 ويعانى من عجر دائم أو مؤقت، كما يتم تقديم الدعم للعاطلين عن العمل والمتقاعدين والموظفين وفقا للشروط التي أعلنت عنها الوزارة.

زيارة رابط موقع الضمان الاجتماعي عبر الإنترنت. بعد الدخول للمنصة قم بتحديد الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة تسجيل جديد. تظهر لك العديد من الخانات أدخل البيانات بحسب المطلوب. تأكد من معلوماتك المدخلة وانقر حفظ البيانات. النقر على ارسال الطلب.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور

كيف يتم تسجيل الدخول للضمان الاجتماعي المطور، تعد منصة الضمان الاجتماعي المطور التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هي البوابة الوحيدة التي يتمكن المستخدمين السابقين والجدد من التسجيل فيها والاستعلام عن تفاصيل الطلب، وقد تم إجراء العديد من التعديلات والتطويرات الجديدة على منصة الضمان المطور، كما أعلنت عن تعديل العديد من الشروط للأهلية ولاستحقاق الدعم، ويمكن لكم تسجيل الدخول للمنصة عن طريق تنفيذ الشرح التالي.

أولا، الانتقال إلى رابط منصة الدعم والحماية. ثانيا، كتابة رقم الهوية أو اسم المستخدم. ثالثا، أدخل كود التحقق ثم انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

يشترط للاستفادة من راتب الضمان الاجتماعي، أن يقيم المستفيد بشكل دائم في السعودية، يجب أن تكون من ضمن الفئات التي يستهدفها النظام الاجتماعي المطور، يجيب عد امتلاك السجل التجاري والتراخيص، يجب وجود حساب بنكي لك، ويشترط على المطلقة أن تعيش في بيت منفصل عن منزل عائلتها.

يستثني من شروط الجنسية

المرأة الغير سعودية وزوجها سعودي.

الأرملة التي لديها أطفال.

الأرملة السعودية وزوجها أجنبي ولديها أولاد.

الأيتام الذين يملكون بطاقات التنقل.

يتميز نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالسعودية، وذلك من خلال دراسة طلبات المواطنين الجدد والسابقين الذين هم بحاجة إلى الدعم المالي، كما قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأنه سيتم نقل المستحقين والمستفيدين على النظام القديم بشكل تدريجي، كما تعمل على دعم كافة المواطنين الذين هم بحاجة للدعم، وتوفر فرص التدريب والعمل للمواطنين والأفراد من أجل تحويلهم إلى أشخاص منتجين، وتهدف إلى تحقيق ثمار رؤية المملكة 2030.