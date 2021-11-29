رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية tpl.etec للمعلمين 1443 دخول موقع نظام الرخص

ننشر رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية tpl.etec للمعلمين والمعلمات الرسمي، وذلك بعد أن تم الإعلان عن مراحل إصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات ممن اجتازوا اختبار الكفايات ومن لم يجتازها، كما تم الإعلان أيضاً من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد التسجيل في الرخصة المهنية 2021م، حيث من المقرر أن يبدأ التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التخصصي اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق لتاريخ التاسع والعشرون من شهر نوفمبر لعام 2021م، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط تسجيل الرخصة المهنية عبر موقع نظام الرخص الإلكتروني، كما يمكنكم التعرف على كيفية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1443.

رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية tpl.etec

يعتبر اختبار الرخصة المهنية من أهم الأدوات التي تساعد على رفع جودة المعلمين والمعلمات والعمل على تحسين القدرات والمهارات لديهم بما يسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة التعليمية ورفع مستواها، حيث يتم التأكد من امتلاكهم الكفاءة المطلوبة لأداء المهنة الأهم على الإطلاق وهي مهنة التعليم، لذلك فإن هذا الاختبار يُعد مطلباً أساسياً للحصول على رخصة معلم.

وقد أعلنت الهيئة عن البدء في الإصدار الفوري للرخص المهنية للمعلمين والمعلمات ممن اجتازوا اختباري الكفايات العام والتخصصي عن طريق نظام إلكتروني متكامل تابع للهيئة، وقد تم الربط بين هذا الموقع وبين بعض المواقع الأخرى باعتبارهم أنظمة ذات علاقة وهم (نظام نور – نظام فارس – هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي – قناة التكامل الحكومية).

ويستقبل الموقع المختص بإصدار الرخص المهنية في الوقت الحالي طلبات التسجيل لمعلمي ومعلمات التعليم العام لدخول الاختبار التخصصي، ومن خلال المقال يمكنكم التعرف على مواعيد التسجيل لمجتازي الاختبار التخصصي السابق “يناير 2021م”، ومن يرغب في التسجيل لدخول الاختبار التخصصي، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية tpl.etec الرسمي التالي:

رابط التسجيل وإصدار الرخص المهنية الرسمي (tpl.etec.gov.sa). رابط دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية (e-services.qiyas.sa).

موعد التسجيل في الرخصة المهنية 1443 الاختبار التخصصي

تم الإعلان من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية التسجيل في اختبار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية “الاختبار التخصصي” وفق الموعد المحدد من جانبها عبر بوابة نظام الرخص المهنية الإلكترونية، ويمكنكم معرفة مواعيد التسجيل من خلال التالي:

يبدأ التسجيل في الرخصة المهنية اختبار التخصص اعتباراً من يوم الاثنين بتاريخ 29 نوفمبر 2021م الموافق لتاريخ 24 ربيع الثاني 1443هـ (سيتاح الاختبار للجميع، ويستثنى من اجتازوا الاختبار التخصصي السابق المنعقد في يناير 2021م).

سيبدأ التسجيل في لمن اجتازوا الاختبار التخصصي السابق بتاريخ 12 ديسمبر 2021م.

طريقة التسجيل في الرخصة المهنية وإصدارها

يتم التسجيل في الرخص المهنية لمعلمي ومعلمات المملكة من خلال اتباع عدداً من الخطوات اليسيرة التي تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، ويمكنكم التعرف على خطوات التسجيل والإصدار بطريقة يسيرة من خلال الفيديو التالي:

ويجب العلم أن هناك فارقاً بين ما إذا كان المستفيد من موقع الرخص المهنية مجتازاً لاختباري الكفايات العام والتخصصي أم لا، حيث يتم إصدار الرخصة مباشرة للمجتازين بشكل فوري بعد اتباع خطوات الإصدار الموضحة بالفيديو، أما غير المجتازين فيقوموا بالتسجيل في الاختبار وفقاً للمواعيد الرسمية المحددة من خلال اتباع رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية tpl.etec الرسمي.

اختبار الرخصة المهنية 1442

يتم استخدام نتائج اختبار الرخصة المهنية من أجل الحصول على الرخصة لشاغلي الوظائف التعليمية “المعلمين – المعلمات”، ومن ثم المفاضلة للوظائف التعليمية من جانب الجهات المختصة بهذا الأمر بوزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتتيح هيئة تقويم التعليم والتدريب أمام المعلمين على رأس العمل أو ممن يرغبون في الالتحاق بمهنة التدريس من حاملي مؤهل البكالوريوس إمكانية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بقسميه العام والتخصصي.

تحديث: تم البدء في استقبال طلبات التسجيل الواردة من المعلمين الجُدد في الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات عبر موقع نظام الرخص الإلكتروني التابع للهيئة اعتباراً من اليوم وفق ما هو محدد رسمياً من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب، ومن يرغب في التسجيل في الاختبار للمعلمين الجُدد، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية tpl.etec الرسمي المرفق.