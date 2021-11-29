وزير الخارجية اللبناني: لسنا بحاجة لوساطة في حل أزمتنا مع بعض دول الخليج

دوت الخليج :- أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن بلاده ليست بحاجة لوساطة لحل أزمتها مع بعض دول الخليج العربية، مشيرا إلى أن هذه الأزمة يتم علاجها بشكل سري وبطرق غير معلن عنها​​​.

وقال بو حبيب في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول الخطوات التي تتخذها بيروت لحل الأزمة مع بعض دول الخليج ": ليس هناك خطوات واضحة"، مضيفا أن الأزمة تتم معالجتها "بطريقة سرية، غير مكشوفة".

وحول وجود وساطة من جهات معينة أكد بو حبيب: "لم يبدأ أحد بلعب دور الوسيط حتى الآن، لكن نحن نتمنى أن لا يكون هناك وسيط بيننا وبين المملكة العربية السعودية، ونتمنى أنه بالحوار سنستطيع حل كل الأمور العالقة".

وتشهد العلاقات بين لبنان من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين والكويت من جهة أخرى، أزمة على خلفية تصريحات قديمة أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الحرب في اليمن.

المصدر: "سبوتنيك"