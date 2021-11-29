دوت الخليج :- أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن بلاده ليست بحاجة لوساطة لحل أزمتها مع بعض دول الخليج العربية، مشيرا إلى أن هذه الأزمة يتم علاجها بشكل سري وبطرق غير معلن عنها.
وقال بو حبيب في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول الخطوات التي تتخذها بيروت لحل الأزمة مع بعض دول الخليج ": ليس هناك خطوات واضحة"، مضيفا أن الأزمة تتم معالجتها "بطريقة سرية، غير مكشوفة".
وحول وجود وساطة من جهات معينة أكد بو حبيب: "لم يبدأ أحد بلعب دور الوسيط حتى الآن، لكن نحن نتمنى أن لا يكون هناك وسيط بيننا وبين المملكة العربية السعودية، ونتمنى أنه بالحوار سنستطيع حل كل الأمور العالقة".
وتشهد العلاقات بين لبنان من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين والكويت من جهة أخرى، أزمة على خلفية تصريحات قديمة أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الحرب في اليمن.
المصدر: "سبوتنيك"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية اللبناني: لسنا بحاجة لوساطة في حل أزمتنا مع بعض دول الخليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.