السعودية تسمح للمحصنين بلقاح كورونا بأداء العمرة دون حجر مؤسسى

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس هشام سعيد المتحدث الرسمى لوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أنه سيتم السماح لمعتمرى الخارج القادمين بتأشيرة عمرة، المحصنين بجرعات اللقاح المعتمد فى المملكة، بالبدء مباشرة فى العمرة، دون الحاجة لتطبيق الحجر المؤسسى.





وقال سعيد فى مؤتمر صحفى أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن تطبيق إجراءات الحجر المؤسسى لمدة 3 أيام سيكون على معتمرى الخارج القادمين بتأشيرة عمرة، من المحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية، إذ إنه عقب 48 ساعة من الحجر المؤسسى يتم تقديم شهادة فحص مخبرى (PCR) سلبية، ليتوجهوا مباشرة لأداء مناسك العمرة. وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالى، أن الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمى، وأن هناك مجموعة من المناطق حول العالم تشهد ارتفاعا فى حالات الإصابة. وأكد الدكتور العبدالعالى أن الجرعة التنشيطية ليس لها أى أعراض تختلف عن الجرعتين السابقتين وإنما هى نفس الأعراض تماما، مبينا أن الجرعة التنشيطية ضرورية ليس لوجود المتحورات فقط.

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