كوريا الجنوبية تقدم مساعدات إنسانية بـ 32 مليون دولار إلى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء (يونهاب)، أن الحكومة تخطط لتقديم المساعدات الإنسانية التى تتركز على المواد الغذائية وحماية اللاجئين والصحة الأساسية، عبر منظمات تابعة للأمم المتحدة تعمل فى أفغانستان، وذلك للمساهمة فى معالجة الأزمة الإنسانية فى أفغانستان فى المستقبل.
وتأتى هذه الخطوة وسط مخاوف من أن حوالى 95% من سكان أفغانستان يعانون من نقص الغذاء ويمكن أن يعيش نحو 97% منهم تحت خط الفقر خلال العام المقبل.
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