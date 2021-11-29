نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في الدعم التكميلي “تكافل 1” عبر موقع صندوق المعونة الوطنية الأردني أعرف المستهدفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن صندوق المعونة الوطنية الأردني، موعد فتح رابط التقديم في الدعم التكملي “تكافل 1″، من أجل مساعدة الأسر الأشد احتياجاً في المملكة وهو هدف رئيسي من أهداف الصندوق، الذي أنشاء عام 2019 وما زال يقدم الدعم النقدي للفئات المستحقة حتى اليوم، وكان الصندوق قد قدم الدعم ل 85 ألف أسرة قبل ذالك في مراحل سابقة، واليوم يستهدف تقديم المساعدات ل 50 ألف أسرة أخرى، ليصل عدد الأسر المستفيدة من البرنامج 135 ألف أسرة والمستهدف الوصول إلي 200 ألف خلال الفترة القادمة، وفيما يلي رابط التسجيل وألية التقديم، للحصول على الدعم والأسر المستهدفة من البرنامج.

موعد التقديم في برنامج الدعم

أعلن مدير صندوق المعونة الأردني السيد / برق الضمور، أن الصندوق سوف يبدأ في أستقبال الطلبات بداية من شهر كانون القادم، “شهر ديسمبر” 2021، ويستمر مفتوح طوال الشهر ينتهي التسجيل يوم 31 من نفس الشهر، وسوف يغلق بعد ذالك ودعا الراغبين الالتزام بموعد التسجيل.

رابط التقديم في الدعم التكميلي “تكافل 1”

الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق المعونة الوطنية takaful.naf.gov.jo .

. أدخل على “تكافل 1”.

سجل البيانات المطلوبة “رقم الهوية، رقم الجوال، الرقم الوطني” في حال التسجيل الجديد.

في حال أن لك حساب قديم قم بتسجيل ” الرقم الوطني، كلمة المرور”.

قم بملء الاستمارة الإلكترونية بدقة ومراجعة البيانات جيداً”.

أضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

وأخيراً أضغط إرسال الطلب ليتم التسجيل الإلكتروني بنجاح.

رابط التقديم في الدعم التكميلي

أعلن صندوق المعونة الوطنية الفئات الغير المستهدفة من دعم البرنامج، وحددها في 3 فئات رئيسية لا يحق لها الدعم وهي.

جميع الأسر ما عدا المنتفعين من المعونة الشهرية التي يقدمها الصندوق. جميع العاملين في الحكومة الأردنية. كافة المنتسبين والعاملين في الأجهزة الأمنية الحكومية.

أهداف برنامج تكافل 1

تهدف الحكومة الأردنية من خلال البرنامج تقديم الدعم النقدي المباشر، على حسابات المستحقين من خلال حساباتهم البنكية أو المحافظ الإلكترونية كل شهر، بدلاً من الوضع الحالي الذي يتم تقديم الدعم به كل شهرين وثلاث شهور، لتخفيف أعباء الحياة عن تلك الفئات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية نتيجة أزمة كوفيد 19، التي تجتاح العالم حالياً وتسببت في فقد الملايين لوظائفهم، مما جعل هؤلاء المواطنين لا يستطيعون توفير أبسط المستلزمات الأساسية للحياة.