"أوميكرون" يقتحم عالم كرة القدم.. 13 إصابة في ناد واحد

بعد أيام من الإعلان عن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الذي أثار قلق العالم، اقتحمت السلالة الجديدة عالم كرة القدم.

فقد أعلنت السلطات الصحية في البرتغال، الاثنين، اكتشاف 13 حالة إصابة بـ"أوميكرون"، كلها بين لاعبين وعاملين في نادي بيلينينسيش بالعاصمة لشبونة.

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