جدة - نرمين السيد - وقال الحمدانى فى تصريح لقناة (السومرية) العراقية، إن هناك خطة بنهاية العام 2035 لإنشاء عدد من السدود"، مضيفا أن الحكومة باشرت فعليا من الآن بتنفيذ سد مكحول، وأنه "لا يوجد أى هدر للمياه فى شط العرب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يخطط لإنشاء عدد من السدود بنهاية 2035 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.