الرئيس الفرنسى يحصل على جرعة معززة من اللقاح المضاد لكورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين، أن الرئيس ماكرون يعتزم أن يكون مثالا يحتذى به للشعب الفرنسى ويدعم تعزيز اللقاح المضاد لكورونا، موضحة أنه وفقا للسلطة التنفيذية فى فرنسا، فإن عدد الحقن بالجرعة الثالثة يشهد ارتفاعا حاليا؛ ما يشير إلى أن 10 ملايين شخص تلقوا جرعتهم التعزيزية بحلول نهاية الأسبوع.
يذكر أن 7 مليونا و 233 ألفا و42 مواطنا تلقوا أمس الأحد، جرعتهم المعززة ضد "كوفيد-19"، وفقا لأرقام الصحة العامة الفرنسية.
يشار إلى أن الجرعات المعززة متاحة لجميع البالغين منذ أول أمس السبت، منذ خمسة أشهر بعد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورون، وذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة الفرنسية عن تدابير صحية دون تدابير حجر أو حظر تجول حيث تشهد فرنسا موجة خامسة من الوباء ونوع جديد من "كوفيد-19" يسمى "اوميكرون" يهدد أوروبا حيث تجاوز عدد وفيات الوباء فى ألمانيا التى تواجه أعنف موجة وبائية، عتبة 100 ألف وفاة.
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