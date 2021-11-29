رئيس وزراء بولندا يعرب عن تعازيه فى ضحايا انفجار منجم فحم بسيبيريا

جدة - نرمين السيد - وعبر مورافيتسكى، حسبما ذكر راديو بولندا الناطق بالإنجليزية اليوم الإثنين،عن شعوره بالحزن لسماع المأساة التى وقعت فى منجم ليستفياجنايا بمقاطعة كيميروفو فى كوزباس الروسية، مقدما التعازى الحارة لأسر وأصدقاء الضحايا، وكذلك للأمة الروسية بأسرها.
يشار إلى أن العدد الإجمالى لضحايا الحادث الذى وقع يوم الخميس الماضى بلغ 52 شخصا، بينهم 6 من عمال الإنقاذ.
يذكر أن منجم "ليستفياجنايا" للفحم تملكه شركة " إس دى إس-أوجل" القابضة، وهى واحدة من أكبر 3 منتجين للفحم فى روسيا، وتقوم بتطوير احتياطيات منجم الفحم فى "يجوزوفو-كراسنويارسكى"، ويعمل المنجم جنبا إلى جنب فى نفس مصنع المعالجة فى بيلوفو - أحد أكبر مصانع معالجة الفحم المولد للطاقة فى روسيا.
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