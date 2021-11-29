إسكتلندا تعلن إصابة 6 حالات جديدة بـ أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن هيئة الصحة العامة فى اسكتلندا وفرق حماية الصحة المحلية تقدم الدعم ويجرى تتبع المخالطين لتحديد أصل الفيروس وأى أفراد اتصلوا بهم فى الأسابيع الأخيرة.

من جانبه، قال وزير الصحة الإسكتلندى حمزة يوسف: "إننا اتخذنا بالفعل خطوات من قيود حدودية جديدة التى أدخلتها حكومة المملكة المتحدة والتى ستتطلب من الوافدين الذين تم تطعيمهم بالكامل إجراء اختبار (بى سى آر) فى غضون يومين من الوصول والعزل الذاتى حتى تلقى نتيجة سلبية".

وأضاف: "يجب علينا الآن مضاعفة جهودنا لاتباع القواعد الأساسية التى خدمتنا جيدًا طوال الوباء، وارتداء غطاء للوجه فى وسائل النقل العام وفى جميع الأماكن الداخلية للأغذية والتجزئة".