نيوزيلندا: بدء نظام جديد للتعايش مع كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الإثنين، عن البدء بنظام للتعايش مع فيروس كورونا فى بلادها، فى وقت لاحق من هذا الأسبوع، رغم مخاطر المتحور الجديد من الفيروس، والمعروف باسم أوميكرون، الذى بات يشكل تهديدًا صحيًا جديدًا للعالم.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قالت أرديرن إنه لم يتم تسجيل أى إصابات بسلالة أوميكرون فى نيوزيلندا فى هذه المرحلة، لكن الوضع العالمى المتطور أظهر ضرورة اتخاذ موقف حذر على الحدود.

وفى مؤتمر صحفى، أشارت رئيسة وزراء نيوزيلندا إلى أن "أوميكرون يعيد إلى الأذهان المخاطر التى لا تزال قائمة على حدودنا"، مؤكدة أن بلادها تطبق بعضا من أشد التدابير الحدودية فى العالم، وتعتزم إبقاء الحدود مغلقة أمام معظم المسافرين الدوليين لمدة خمسة أشهر أخرى.

وشددت أرديرن على أنه لا يزال يتعين جمع الكثير من الأدلة لمعرفة تأثير سلالة أوميكرون.

وكانت نيوزيلندا أعلنت فى نهاية الأسبوع الماضى، تطبيق إجراءات حدودية جديدة بالنسبة للمسافرين القادمين من تسع دول فى جنوب القارة الإفريقية، لافتة إلى أن مواطنى هذه الدول يمكنهم السفر إلى نيوزيلندا، ولكن سيتعين عليهم البقاء فى الحجر الصحى الحكومى لمدة 14 يومًا.

وبحسب الوكالة، فمن المقرر أن تنتقل نيوزيلندا إلى نظام جديد اعتبارًا من يوم الجمعة المقبلة، بما يصنف المناطق إلى حمراء أو برتقالية أو خضراء، اعتمادا على مستوى تعرضها لفيروس كورونا ومعدلات التطعيم.

وبناء على النظام، تبدأ أوكلاند، بؤرة تفشى سلالة دلتا فى نيوزيلندا، باللون الأحمر، الأمر الذى يفرض على سكان المدينة استخدام الكمامات إجباريًا، ويفرض قيودًا على التجمعات فى الأماكن العامة.