واشنطن تحذر من التسرع فى إصدار الأحكام على «أوميكرون»

وأكد الخبراء وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن البيانات المتعلقة بأوميكرون لا تزال محدودة للغاية، وذلك فى ظل توقعات بأن تكشف الأسابيع المقبلة عما إذا كان لديه القدرة على مقاومة اللقاحات المتاحة حاليا.
وتوقع كبير المستشارين الطبيين للرئيس بايدن أنتونى فاوتشى وصول المتحور الحتمى للبلاد، على الرغم من عدم رصد أى إصابة بالمتحور الجديد فى الولايات المتحدة حتى الآن، محثا الأمريكيين البالغين الذين مر على تلقيحهم 6 أشهر على الحصول على الجرعة المعززة، وبدء التعايش مع فيروس كورونا مع قلة احتمالات القضاء عليه نهائيا على المدى القصير.
وأشار مدير المعهد القومى للصحة فرانسيس كولينز إلى أنه اذا كانت اللقاحات المعتمدة قد أثبتت قدرتها على مقاومة كل متحورات فيروس كورونا حتى الآن، فقد تكون قادرة أيضا على مقاومة "أوميكرون"، فضلا عن أن الجرعات المعززة ستضيف جدارا أخر من الوقاية حيث تحتوى على محفزات للجهاز المناعى.
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