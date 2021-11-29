ألمانيا تسجل 29 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت بيانات معهد روبرت كوخ الألمانى للأمراض المعدية، بحسب صحيفة (بيلد) الألمانية، أن هذه الحصيلة رفعت إجمالى الإصابات فى البلاد بالفيروس إلى 5 ملايين و791 ألفا و60 حالة، مشيرة إلى تسجيل 73 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 100 ألف و956 وفاة ، بينما تعافى 4 ملايين و852 ألفا و800 حالة.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد أعربت الخميس الماضى، عن قلقها من الموجة الرابعة لتفشى الوباء، وقالت إن ألمانيا فى قبضة موجة رابعة "مأساوية" من فيروس كورونا.