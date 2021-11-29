جيش الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم بالرصاص والقنابل

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا"، فقد حاصرت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى عددًا من المنازل فى منطقة شارع الصف فى بيت لحم، وسط سماع إطلاق نار متواصل.

كما أشارت الوكالة إلى وصول تعزيزات كبيرة من قوات الاحتلال، حيث اقتحمت مدينة بيت لحم من عدة جهات، واعتقلت الأسير المحرر على البطاط، بعد إصابته بالرصاص قبل أن انسحابهم من المكان.

وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، خلال المواجهات التى اندلعت فى المنطقة، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، خلال المواجهات التى اندلعت فى المنطقة، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.