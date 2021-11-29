جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا"، فقد حاصرت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى عددًا من المنازل فى منطقة شارع الصف فى بيت لحم، وسط سماع إطلاق نار متواصل.
كما أشارت الوكالة إلى وصول تعزيزات كبيرة من قوات الاحتلال، حيث اقتحمت مدينة بيت لحم من عدة جهات، واعتقلت الأسير المحرر على البطاط، بعد إصابته بالرصاص قبل أن انسحابهم من المكان.
وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، خلال المواجهات التى اندلعت فى المنطقة، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.
وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، خلال المواجهات التى اندلعت فى المنطقة، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جيش الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم بالرصاص والقنابل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.