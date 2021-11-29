direct link رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 جديد لاستحقاق المعاش

فعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 جديد لمستحقي معاش الضمان الاجتماعي الجديد حيث تهتم المملكة العربية السعودية بتوفر الدعم المادي للكثير من الفئات التي تستحق وهي المطلقات، العاطلين عن العمل، المتقاعدين، والأسر المحتاجة، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتدشين منصة الضمان الاجتماعي المطور حيث أوضحت الوزارة أن المرأة المطلقة والأرملة ممن استوفين الشروط بإمكانهن الحصول على الدعم المالي للتمكن من مواجهة التحديات اليومية وتوفير حياة كريمة، نستعرض في هذا المقال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور و شروط استحقاق المرأة المطلقة وطريقة حساب معاش الضمان الاجتماعي.

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

ولا يزال البحث مستمرا على منصات مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث عن طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 من قبل الكثير من المواطنين الراغبين في الاستفادة والحصول على معاش الضمان الاجتماعي حيث تستقبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع الطلبات ممن يرغبون في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد ، حيث يتم دراسة جميع الطلبات، التأكد من الأهلية والاستحقاق عبر توفر الشروط المطلوبة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الطلبات في نهاية العام الحالي.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

1- الدخول إلى منصة نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية.

2- قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية من خلال الواجهة الرئيسية.

3- قم بالضغط على بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

4- ثم قم بتسجيل الدخول

5- وفي حالة عدم التسجيل قم بإنشاء حساب جديد وسجل دخولك إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور.

6- ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية، ثم معاش الضمان.

7- بعد قرائة الشروط والأحكام، قم بالضغط على الدخول للخدمة.

8- قم باختيار مكتب الضمان المناسب من القائمة، ثم حدد الفئة.

ثم قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بالأسرة، وجميع المعلومات المطلوبة.

9- قم برفع المستندات المطلوبة على المنصة.

10 – وأخيرا ثم بقراءة الشروط ثم الضغط على الموافقة عليها، والضغط على تقديم الطلب.