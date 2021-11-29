tpl.etec.gov.sa رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين هيئة التقويم والتدريب etec.gov.sa

بدأت التقديم على رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين من شاغلي الوظائف التعليمية التي تقوم بها هيئة التقويم والتدريب etec.gov.sa ونظام فارس وذلك في الاختبار التخصصي غلى رابط التسجيل tpl.etec.gov.sa فقد بدأ بالفعل التسجيل صباح يوم الاثنين 29 نوفمبر 2021، الموافق 24 ربيع أخر 1443، والتسجيل متاح للجميع ما عدا مجتازي الاختبار التخصصي السابق انعقاده في يناير 2021، حيث سيبدأ التسجيل لهم في 12 ديسمبر 2021، هذا وقد تم الإعلان عن ضرورة الأخذ بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وارتداء كمامة الوجه،

رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين etec.gov.sa 1443 موقع هيئة تقويم التعليم

وتجدر الإشارة إلى أنه لن يتم الدخول لمقر اختبار الرخصة المهنية لمن لم يقم بتحميل تطبيق توكلنا على هاتفه المحمول، حيث سيتم الاطلاع غلى الوضع الصحي لمؤدي الاختبار في تطبيق توكلنا، فيجب أن يكون على التطبيق “محصن أكمل لقاحات فيروس كورونا” وذلك طبقا لشروط وقواعد التسجيل وتأدية اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

tpl.etec.gov.sa رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

وتجدر الإشارة إلى انتشار نماذج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 وهي النماذج المتاحة على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب etec.gov.sa، وسنشرح من خلال هذا التقرير كيفية وخطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية، حيث يتم التسجيل والتقديم على رابط موقع المركز الوطني للقياس “النفاذ الوطني”، ومع خطة المملكة للنهوض بالعملية التعليمية، فقد جاءت اختبارات شاغلي الوظائف التعليمية من خلال أختبار الرخصة المهنية لرفع كفاءة المعلمين والمعلمات للارتقاء بالمنظومة التعليمية السعودية، حيث يتم اختيار أمهر الكوادر التعليمية لشغل تلك الوظائف.

ماهو اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية وكيفية التسجيل

وتتضح أهمية اجتياز اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك للتمتع بالمميزات العلمية والمادية التي تصاحب ذلك، حيث انه من يشغلوا وظائف تعليمية حالية، ولم يقوموا بالتسجيل في الاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات واجتياز تلك الاختبارات، لن يستمروا في الحصول على علاوتهم السنوية بعد عام 2024، فهؤلاء تم إعطائهم مهلة باستمرار العلاوة السنوية حتى عام 2024 فقط، بعدها ستنقطع تلك العلاوة، حيث تنظم لائحة الوظائف التعليمية هذا الأمر بذات الكيفية السابق شرحها.

نص اللائحة بخصوص اختبار الرخصة المهنية بالوظائف التعليمية

تنص لائحة شاغلي الوظائف التعليمية على أنه يتم سيتم إعطاء المعلميين والمعلمان الذين على رأس العمل مهلة مدتها أربع سنوات فقط، بدأت تلك المهلة بداية عام 2020، كما تنص اللائحة أنه سيتم إعطاء المعلمين والمعلمات أربع محاولات لاجتياز اختبار الرخصة المهنية، وسيحصل المعلمين ممن لم يتقدموا لتلك الاختبارات واجتيازها بنجاح على علاوتهم السنوية حتى عام 2024 فقط، ومن الجدير بالذكر أنه قد اجتاز تلك الاختبارات حتى وقت كتابة هذا التقرير 150 ألف من شاغلي الوظائف التعليمية.

بدأت اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية يوم الاثنين 24 ربيع أخر 1443، الموافق 29 نوفمبر 2021.

من اجتاز الاختبار التخصصي الذي تم عقده في يناير 2021، حيث سيبدأ التسجيل لهم في 12 ديسمبر 2021.

أهمية اختبار الرخصة المهنية للمعلمات والمعلمين 1443 موعد اختبار الرخصة المهنية العام 1443

ومن الجدير بالذكر أنه في حالة اجتياز شاغلي الوظائف التعليمية اختبار الرخصة المهنية يؤهلهم بفرص التدرج في الكادر الوظيفي، مما يعود بالنفع المادي عليهم، بالإضافة لرفع كفائتهم الوظيفية، حيث تحرص وزارة التعليم السعودية أن يكون جميع منتسبيها من أصحافات الكفاءات كلا في تخصصه، كما يحرص شاعلي تلك الوظائف في اجتياز تلك الاختبارات.

مواعيد اختبارات الرخصة المهنية تجميعات نماذج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2021

تعتبر تجميعات اختبارات الرخصة المهنية هي ناتج الاختبارات السابقة التي تمت لمن قاموا بأداء تلك الاختبارات في أوقات سابقة، وهي نماذج استرشادية يسترشد بها من يقدموا على تأدية اختبار الرخصة المهنية حالياً ومستقبلاً، حيث يتصاعد ويتزايد البحث على تجميعات تلك النماذج، وتشمل تلك النماذج طريقة الاختبار سواء في الاختبار التربوي أو التخصص، وهي هامة للمقدمين على أداء تلك الاختبارات، والتي تنقسم إلى نوعين.

اختبار تربوي لجميع المعلمين في كافة التخصصات.

اختبار تخصصي، ويشمل عدد 38 تخصص.

محتوى اختبار الرخصة المهنية للمعلمين “التربوي العام”

القيم والمسؤوليات المهنية.

المعرفة المهنية.

الممارسة المهنية.

الدخول عن طريق نفاذ برقم الهوية والرقم السري. ستصلك رسالة نصية تحتوي على كود. تقوم بالضغط على اختبار العام “سجل الآن”. يتم تحويلك تلقائيًا إلى صفحة قياس. قم باستكمال التسجيل بنفس النظام القديم.

حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصصه

اجتياز الاختبار التخصصي

سداد الرسوم المطلوبة.

الحصول على الرخصة المهنية إلكترونيًا.

تحقيق عدد سنوات الخبرة التي أعلنتها وزارة التعليم.

يتم إرسال نموذج الطلب في حال كان الطلب متعلقًا بتجديد الرخصة وليس إصدارها لأول مرة

يجب توافر في المتقدم جميع الشروط المتعلقة بسنوات الخبرة.

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تسجيل الدخول إلى موقع قياس الإلكتروني.

النقر على تبويب ملف المستفيد.

الضغط على تبويب حساب جديد لمن ليس لديه حساب.

تسجيل الدخول إن كان لديك حساب سابق.

إدخال البيانات المطلوبة

اختيار خيار كفايات المعلمين

ثم تبويب تسجيل.

الموافقة على جميع الأحكام الواردة في الموقع.

النقر على أيقونة التالي.

تسديد الرسوم الخاصة بإصدار الرخصة المهنية.

الرسوم للاختبار العام أو الخاص 100 ريال.

الرسوم للمرة الثانية هي 200 ريال.

لمزيد من المعلومات: الاتصال بالرقم الموحد 920033555

الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين tpl.etec.gov.sa

ويجب أن ننوه إلى أن اختبارات الرخصة المهنية تتم من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب، وهذه الاختبارات يتم إجرائها لشاغلي الوظائف التعليمية والمعلمين الجدد الراغبين في الالتحاق والانتساب لوزارة التعليم السعودية، كما تتم تلك الاختبارات للعاملين بالمدارس الحكومية والأهلية، وتتم تلك الاختبارات سنويا لعدد 38 تخصص، سواء لمن هم على رأٍس العمل من شاغلي الوظائف التعليمية بالقطاع الحكومي أو الأهلي، أو لمن هم من الخريجين الراغبين في التقديم للالتحاق بالوظائف التعليمية، هذا ويتم إجراء الاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية بصفة دورية سنويا.