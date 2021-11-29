التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور برابط مفعل sbis.hrsd وشروط التسجيل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صرفها لضمان أجتماعي مطور ضمن معاش الضمان الاجتماعي، وسيتم صرف المعاش للمستفيدين منه بشكل شهري، فقد تم البدأ بالفعل فى أستقبال طلبات التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية الالكترونية، فقد أوضحت الوزارة شروط التسجيل بالاضافة إلى أساسيات الاستحقاق والقبول فى الضمان الاجتماعي الجديد، كما أوضحت الوزارة تلك الحالات التي سيتم إيقاف صرف المعاش لهم، كل ذلك وأكثر سنوضحه لكم من خلال هذا المقال.

رابط منصة الضمان الاجتماعي المطورsbis.hrsd

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن المنصة الجديدة تسعى لتلبية كافة الاحتياجات الأساسية لجميع المستفيدين من الدعم المالي المقدم، فالمنصة تقوم بأستقبال طلبات التسجيل فى معاش الضمان الاجتماعي بشكل يومي.

كما تسعى الوزارة لتقديم المزيد من الدعم وأن تشتمل المنصة على فئات أكثر من المستفيدين، بشرط أن يتطابق عليهم شروط التقديم، فأصبح سن المتقدم لا يعيق الاستفادة من دعم الوزارة المقدم الأن على عكس النظام السابق.

ويمكن الأن التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور عن طريق رابط منصة الدعم الرسمية sbis.hrsd.gov.sa

شروط التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور الجديد

فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية تلك الشروط التي يجب الالتزام بها للأستفادة من دعم الضمان الاجتماعي المطور وهي:

أن يكون مواطن سعودي الجنسية. مقيم على الأراضي السعودية. يقل دخله الشهري عن 1100 ريال وذلك للأسرة بأكملها. أن يقل دخل الشهري للفرد عن 550 ريال. تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت أحقيته للحصول على دعم معاش الضمان الاجتماعي المطور. عدم أمتلاك المستفيد لأصول ذات قيمة عالية. عدم إمتلاكه لمحال عقاري بأسمه.

استثناءات شروط صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض الاستثناءات التي أوضحتها وزارة الموارد البشرية لشروط صرف معاش الضمان الاجتماعى، فأوضحت الوزارة أن تلك الفئات تصرف لهم المعاش على الرغم من عدم إلتزامهم بالشروط بأكملها وهم: