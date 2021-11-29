إيران ترفض إجراء محادثات ثنائية مع أميركا.. وتكشف شرطها

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن طهران لن تجري محادثات ثنائية مع الوفد الأميركي في محادثات فيينا النووية، إلا قبل رفع العقوبات الأميركية.

وتستأنف إيران والقوى الغربية، الاثنين، الجولة السابعة من محادثات فيينا، بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وقد كثفت الوفود مشاوراتها على مستوى الخبراء تمهيدا للجولة الحاسمة.

وشدد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة أن بلاده ستبحث خيارات عدة للرد على عدم جدية واشنطن في رفع العقوبات.

واعتبرت الخارجية أن الوفد الإيراني "جاد في الوصول إلى نتائج إيجابية"، خلال الجولة السابعة من محادثات فيينا.

وأشارت إلى أن المحادثات النووية قد تسير في طريق صحيح لرفع العقوبات، إذا كانت الأطراف الأخرى جدية.

من جهته، قال مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، إنه التقى مفاوضين من الصين وروسيا وإيران، الأحد، وسيلتقي الفريقين الأوروبي والأميركي الاثنين قبل انطلاق المحادثات الرسمية.

وأضاف مورا على "تويتر" من فيينا: "العمل التحضيري جار على نحو مكثف".