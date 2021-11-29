رئيس بيلاروسيا يدين عمليات قتل المهاجرين على الحدود مع دول الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد فى مركز التحكم الاستراتيجى بوزارة الدفاع البيلاروسية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية اليوم الإثنين. وقال لوكاشينكو: "بالأمس، على حد علمى، عثر حرس الحدود على جثث ثلاثة أشخاص فى 3 أكياس نوم.. ومن ثم بدأوا عمليات البحث".

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