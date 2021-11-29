المتحور أوميكرون يصل إلى سويسرا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الإثنين، رصد أول حالة إصابة محتملة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، وذلك بالتزامن مع إعلان البلد الأوروبى تشديد البلاد القيود على الدخول إليها، للحيلولة دون انتشار تلك السلالة.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المكتب الاتحادى للصحة العامة فى سويسرا، إن الحالة تتعلق بشخص عاد إلى سويسرا من جنوب إفريقيا قبل نحو أسبوع. وأوضح المكتب فى بيان عبر "تويتر"، إن الحالة تم اكتشافها فى وقت متأخر من مساء أمس الأحد، مضيفة أن الفحوص ستوضح الموقف فى الأيام المقبلة. وكانت سويسرا ألزمت مسافرى 19 دولة بتقديم اختبار سلبى لدى سفرهم إليها، إضافة إلى دخول الحجر الصحى عشرة أيام لدى وصولهم، حيث تشمل القائمة أستراليا والدنمارك وبريطانيا وجمهورية التشيك وجنوب إفريقيا وإسرائيل.

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