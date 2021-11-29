الداخلية الفرنسية: إصابة شرطى بجروح خطيرة جراء عملية طعن

جدة - نرمين السيد - وقال "دارمانان"- فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الإثنين- إنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، مشيرا إلى أن السلطات تبذل كل جهد ممكن لإلقاء القبض على الجانى، وذلك دون ذكر أى دافع وراء حادث الطعن، معربا عن دعمه الكامل للشرطى المصاب.

وكان مصدر أمنى لم يفصح عن هويته أكد فى وقت سابق أن الشرطى تعرض للطعن بعد مشادة كلامية مع أربعة أو خمسة أشخاص فى مركز للتسوق.