تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين عبر qiyas.sa ومواعيد التسجيل في الاختبار

تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، يعتبر واحد من أكثر المواضيع بحثًا في الساعات القليلة الماضية وذلك حيث يرغب الآلاف من المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية وذلك حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن التسجيل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي من اجل اختبارات الرخص المهنية للمعلمات والمعلمين في جميع أنحاء المملكة، حيث أعلنت الهيئة عن المواعيد الخاصة بالتسجيل في الاختبارات ومواعيد الاختبارات الخاصة بالرخصة حيث تعتبر هذه الرخصة هامة جدًا حيث تمكن هذه الرخصة حاملها من مزاولة المهنة الخاصة بالتعليم، ونتابع معكم خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالتسجيل في الاختبارات الخاصة بالرخصة الخاصة بالمعلمين.

تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

يتساءل العديد من المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية عن رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ويعتبر المركز الوطني قياس qiyas.sa هو الموقع الإلكتروني الرسمي الذي يتم من خلاله التسجيل في اختبارات الرخص المهنية وذلك حيث سيتمكن جميع المعلمين والمعلمات من انشاء حساب خاص بهم وتسجيل الدخول عبر بوابة قياس الإلكترونية ومن ثم التسجيل في الاختبارات المتاحة لهم، وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت عن عدة ضوابط يتم من خلالها إصدار الرخص المهنية والتي تكون كالآتي:-

يجب الحصول على المؤهلات العلمية المطلوبة من الجهات المعنية.

كما يجب الحصول على سنوات خبرة يتم تحديدها لكل مستوى من المستويات الخاصة بالرخصة المهنية وذلك سواء كان معلم ممارس أو متقدم أو خبير.

ويجب اجتياز الاختبار الخاص بالرخصة المهنية في جزأيه العام والتربوي.

موعد تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية عن مواعيد تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 والتي بدأت بالفعل اليوم الاثنين التاسع والعشرين 29 من شهر نوفمبر الجاري لعام 2021 والموافق 24 من شهر ربيع الثاني 1443 هـ، وذلك وفقًا للمواعيد التي حددتها الهيئة من أجل خضوع شاغلي هذه الوظائف التعليمية من الراغبين في مزاولة مهنة التعليم في المملكة العربية السعودية وذلك في المواعيد التالية حيث يبدأ اختبار الرخصة المهنية التخصصية في 17/7/1443هـ وتنتهي في يوم 25/7/1443 هـ.