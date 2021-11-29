جدول مباريات المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

ساعات قليلة وينطلق موعد بطولة كأس العرب 2021 في دولة قطر، بعد غياب دام تسع سنوات، حيث كانت النسخة الأخيرة من البطولة في عام 2012 على أراضي المملكة العربية السعودية، وانتهت بتتويج منتخب المغرب باللقب، فيما ستكون البطولة الجديدة استعدادًا للمنتخبات العربية ومن ضمنها منتخب المملكة، في تصفيات كأس العالم 2022 التي ستعود مجددًا عقب انتهاء البطولة في مارس، إضافة إلى كأس الأمم الإفريقية في دولة الكاميرون.
وكانت النسخة الأولى من البطولة قد انطلقت عام 1963 في لبنان، بمشاركة 5 منتخبات، هي: لبنان وسوريا وتونس والكويت والأردن، ولُعبت بنظام المجموعة الواحدة، فيما كانت الفكرة من البداية من بنات أفكار الصحفي اللبناني الراحل ناصيف مجدلاني والمُلقب بـ”أبو الرياضة” في بلاده عام 1957م.موعد بطولة كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة
وننشر موعد بطولة كأس العرب 2021م والقنوات الناقلة، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة المهتمين بمتابعة البطولات التي يشترك فيها المنتخب السعودية، وذلك على النحو التالي:
- تنطلق البطولة هذا العام في 30 نوفمبر 2021م.
- وتقام مباريات البطولة على أرض قطر.
- وتختتم المنافسات في 18 ديسمبر 2021.
- وبالنسبة للقنوات الناقلة، فمن المتوقع أن تذاع المباريات عبر القنوات المفتوحة لشبكة قنوات Bein sports.
وحل المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة من بطولة العرب المقامة في قطر 2021م، ضمن منتخبات المغرب والأردن وفلسطين، وذلك على النحو التالي:
|المباراة
|التاريخ
|التوقيت
|الاستاد
|السعودية – الأردن
|1 ديسمبر 2021
|22:00 بتوقيت السعودية
|ستاد المدينة التعليمية
|فلسطين – السعودية
|4 ديسمبر 2021
|22:00 بتوقيت السعودية
|ستاد المدينة التعليمية
|المغرب – السعودية
|7 ديسمبر 2021
|18:00 بتوقيت السعودية
|ستاد الثمامة
ويشارك في البطولة 16 منتخبا، مقسمين على 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، فيما جاءت التأهيل على النحو التالي:
- تأهل للمشاركة في البطولة مباشرة 9 منتخبات وهم السعودية وتونس والجزائر ومصر والمغرب والعراق وسوريا والإمارات بجانب قطر البلد المضيف.
- خاض 14 فريقًا التصفيات، تأهل منهم 7 منتخبات وهم لبنان والأردن والسودان وعمان وفلسطين وموريتانيا والبحرين.
- وتضم مجموعة منتخب السعودية كل من المغرب والأردن وفلسطين.
- جدير بالذكر أيضاً، أن النسخة النهائية من بطولة كأس العرب الأخيرة، تم إقامتها في عام 2012 وتُوج وقتها المنتخب المغربي باللقب.
الوسوم
ساعات قليلة وينطلق موعد بطولة كأس العرب 2021 في دولة قطر، بعد غياب دام تسع سنوات، حيث كانت النسخة الأخيرة من البطولة في عام 2012 على أراضي المملكة العربية السعودية، وانتهت بتتويج منتخب المغرب باللقب، فيما ستكون البطولة الجديدة استعدادًا للمنتخبات العربية ومن ضمنها منتخب المملكة، في تصفيات كأس العالم 2022 التي ستعود مجددًا عقب انتهاء البطولة في مارس، إضافة إلى كأس الأمم الإفريقية في دولة الكاميرون.
وكانت النسخة الأولى من البطولة قد انطلقت عام 1963 في لبنان، بمشاركة 5 منتخبات، هي: لبنان وسوريا وتونس والكويت والأردن، ولُعبت بنظام المجموعة الواحدة، فيما كانت الفكرة من البداية من بنات أفكار الصحفي اللبناني الراحل ناصيف مجدلاني والمُلقب بـ”أبو الرياضة” في بلاده عام 1957م.موعد بطولة كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة
وننشر موعد بطولة كأس العرب 2021م والقنوات الناقلة، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة المهتمين بمتابعة البطولات التي يشترك فيها المنتخب السعودية، وذلك على النحو التالي:
- تنطلق البطولة هذا العام في 30 نوفمبر 2021م.
- وتقام مباريات البطولة على أرض قطر.
- وتختتم المنافسات في 18 ديسمبر 2021.
- وبالنسبة للقنوات الناقلة، فمن المتوقع أن تذاع المباريات عبر القنوات المفتوحة لشبكة قنوات Bein sports.
وحل المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة من بطولة العرب المقامة في قطر 2021م، ضمن منتخبات المغرب والأردن وفلسطين، وذلك على النحو التالي:
|المباراة
|التاريخ
|التوقيت
|الاستاد
|السعودية – الأردن
|1 ديسمبر 2021
|22:00 بتوقيت السعودية
|ستاد المدينة التعليمية
|فلسطين – السعودية
|4 ديسمبر 2021
|22:00 بتوقيت السعودية
|ستاد المدينة التعليمية
|المغرب – السعودية
|7 ديسمبر 2021
|18:00 بتوقيت السعودية
|ستاد الثمامة
ويشارك في البطولة 16 منتخبا، مقسمين على 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، فيما جاءت التأهيل على النحو التالي:
- تأهل للمشاركة في البطولة مباشرة 9 منتخبات وهم السعودية وتونس والجزائر ومصر والمغرب والعراق وسوريا والإمارات بجانب قطر البلد المضيف.
- خاض 14 فريقًا التصفيات، تأهل منهم 7 منتخبات وهم لبنان والأردن والسودان وعمان وفلسطين وموريتانيا والبحرين.
- وتضم مجموعة منتخب السعودية كل من المغرب والأردن وفلسطين.
- جدير بالذكر أيضاً، أن النسخة النهائية من بطولة كأس العرب الأخيرة، تم إقامتها في عام 2012 وتُوج وقتها المنتخب المغربي باللقب.
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