جدول مباريات المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

ساعات قليلة وينطلق موعد بطولة كأس العرب 2021 في دولة قطر، بعد غياب دام تسع سنوات، حيث كانت النسخة الأخيرة من البطولة في عام 2012 على أراضي المملكة العربية السعودية، وانتهت بتتويج منتخب المغرب باللقب، فيما ستكون البطولة الجديدة استعدادًا للمنتخبات العربية ومن ضمنها منتخب المملكة، في تصفيات كأس العالم 2022 التي ستعود مجددًا عقب انتهاء البطولة في مارس، إضافة إلى كأس الأمم الإفريقية في دولة الكاميرون.

وكانت النسخة الأولى من البطولة قد انطلقت عام 1963 في لبنان، بمشاركة 5 منتخبات، هي: لبنان وسوريا وتونس والكويت والأردن، ولُعبت بنظام المجموعة الواحدة، فيما كانت الفكرة من البداية من بنات أفكار الصحفي اللبناني الراحل ناصيف مجدلاني والمُلقب بـ”أبو الرياضة” في بلاده عام 1957م.

موعد بطولة كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

وننشر موعد بطولة كأس العرب 2021م والقنوات الناقلة، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة المهتمين بمتابعة البطولات التي يشترك فيها المنتخب السعودية، وذلك على النحو التالي:

تنطلق البطولة هذا العام في 30 نوفمبر 2021م.

وتقام مباريات البطولة على أرض قطر.

وتختتم المنافسات في 18 ديسمبر 2021.

وبالنسبة للقنوات الناقلة، فمن المتوقع أن تذاع المباريات عبر القنوات المفتوحة لشبكة قنوات Bein sports.

جدول مباريات منتخب السعودية بكأس العرب 2021

وحل المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة من بطولة العرب المقامة في قطر 2021م، ضمن منتخبات المغرب والأردن وفلسطين، وذلك على النحو التالي:

المباراة التاريخ التوقيت الاستاد السعودية – الأردن 1 ديسمبر 2021 22:00 بتوقيت السعودية ستاد المدينة التعليمية فلسطين – السعودية 4 ديسمبر 2021 22:00 بتوقيت السعودية ستاد المدينة التعليمية المغرب – السعودية 7 ديسمبر 2021 18:00 بتوقيت السعودية ستاد الثمامة

المنتخبات المشاركة في بطولة العرب 2021

ويشارك في البطولة 16 منتخبا، مقسمين على 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، فيما جاءت التأهيل على النحو التالي: