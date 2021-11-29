محافظة : " اوميكرون " الاسرع انتشارا

دوت الخليج :- قال الوزير الاسبق عزمي محافظة ان المتحور الجديد من فيروس كورونا ويدعى " اوميكرون " سريع الانتشار . واشار : انه الاسرع انتشارا لذلك يجب رصده ، مؤكدا ان منع السفر لا يمنع دخول الفيروس وفق قوله . واضاف في تصريحات صحفية : ان تحويل التعليم عن بعد اشد خطرا من الفيروس .

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