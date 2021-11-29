الجامعة العربية تحتفل باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضى العربية المُحتلة) اليوم الإثنين، حضوريا الفعالية السنوية بمناسبة "اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى" تحت شعار "الاحتيال سياسة الاحتلال" وهو اليوم الذى أقرّته الجمعية العامة للأمم المُتحدة فى قرارها رقم( 40/32 ب) لسنة 1977، والقرارات اللاحقة التى اتخذتها الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين.





تضمنت الفعالية إلقاء كلمات سياسية تضامنية إلى جانب عرض فيلم قصير بهذه المُناسبة، ثم افتتاح معرض لوحات جدارية يعرض بالوثائق أساليب الاحتلال الاحتيالية لنهب ومُصادرة الأراضى الفلسطينية. شارك فى الفعالية إلى جانب المندوبين الدائمين وأعضاء المندوبيات لدى جامعة الدول العربية، لفيف من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لفلسطين المُعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى ممثلى المنظمات العربية والدولية وحشد من الشخصيات العامة المدعوّة. تأتى هذه الفعالية التى تنظمها سنوياً الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبعثاتها فى الخارج تأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الدعم والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطينى فى نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس التى كفلتها مبادئ القانون الدولى وأكدتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وذلك فى نطاق الاحتفاليات التى تنظمها الأمم المُتحدة والعديد من المُنظمات الدولية والقوى والمؤسسات الوطنية فى عواصم العالم دعماً لحقوق الشعب الفلسطينى الثابتة غير القابلة للتصرّف.

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