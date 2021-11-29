إسبانيا تفرض الحجر الصحى على القادمين من 7 دول إفريقية

وحسبما ذكرت الصحيفة الرسمية فى إسبانيا، اليوم الإثنين، أمرت وزارة الصحة بفرض ذلك الإجراء التقييدى على الرحلات القادمة إلى إسبانيا من أى مطار يقع فى بوتسوانا وإسواتينى وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوى.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، سيخضع المسافرون للحجر الصحى لمدة 10 أيام بعد وصولهم إلى إسبانيا، أو طوال فترة إقامتهم، إذا كانت أقل من تلك الفترة، مضيفة أنه قد تنتهى هذه الفترة فى وقت مبكر إذا خضع المسافر فى اليوم السابع لاختبار تشخيصى لعدوى نشطة بنتيجة سلبية.
وأشارت الوكالة إلى أنه أثناء الحجر الصحى، يجب أن يظل المسافرون فى منازلهم أو أماكن إقامتهم، وأن يحدوا من وصول أطراف ثالثة، إلى جانب تقييد الحركة لهؤلاء، لتقتصر على الضروريات، مثل شراء الأغذية أو الأدوية أو الذهاب إلى المراكز الصحية.
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