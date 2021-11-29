أردوغان: سنتخذ خطوات تقارب مع مصر وإسرائيل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن تركيا ستتخذ خطوات تقارب مع مصر وإسرائيل.

وعبّر عن اعتقاده بأن الاتفاقات الموقعة مع الإمارات خلال محادثات بأنقرة "ستبدأ عصرا جديدا" في علاقات البلدين، مشيراً إلى أنه يعتزم زيارة الإمارات في فبراير.

وفي شأن محلي، قال أردوغان: "لن أتنازل عن خفض أسعار الفائدة والتضخم سينخفض قبل انتخابات 2023"، مشيراً إلى أنه لم يغير رأيه بأن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد التضخم.