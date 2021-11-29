اعتماد مشاريع إسكانية جديدة في دبي بقيمة 3.8 مليار درهم، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة باعتماد مشاريع إسكانية جديدة في دبي بقيمة 3.8 مليار درهم تتضمن توزيع 2000 أرض سكنية، و900 فيلا سكنية، بالإضافة إلى مجمع متكامل للأسر الصغيرة بقيمة نصف مليون درهم ومجموعة خدمات للمستفيدين على أن يتم إعفاء هؤلاء الأفراد من الرسوم الحكومية وتخفيض أقساط القروض السكنية، وقد أمر سمو الشيخ ببدء توزيع 2000 قطعة أرض للمواطنين في وادي العمردي، والعوير الثانية، ومجمع متكامل في منطقة المحيصنة الرابعة.

اعتماد مشاريع إسكانية جديدة في دبي

يأتي قرار سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باعتماد مشاريع إسكانية جديدة ضمن برنامج إسكان المواطنين المعلن عنه بداية العام الجاري، والذي يهدف إلى توفير حياة كريمة ومسكن مناسب للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، حيث يأتي ملف إسكان المواطنين في مقدمة أولويات الحكومة ومتابعة شخصية من سموه، كما أن دور الحكومة يتركز حول توفير مجموعة متنوعة من الخدمات ذات مواصفات على درجة عالية من الكفاءة.

خدمات وتسهيلات لأصحاب الأراضي الجديدة

تقدم الحكومة العديد من الخدمات والتسهيلات للحاصلين على الأراضي الجديدة، حيث توفر 19 نموذج من التصميمات الجاهزة للمساكن، بالإضافة إلى الخرائط الفنية والهندسية، كما ستقوم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على توفير خيار تعهيد البناء بالكامل لتقوم بإنجاز البناء بدلا من المواطن، ويتم إعفاء المواطن من رسوم الرهن العقاري، والإعفاء من شرط توافر سيولة مالية بقيمة 500 ألف درهم، كما يتم خفض القسط الشهري من 18٪ إلى 15٪، أما المواطنين الذين يقومون ببناء مسكن لأول مرة يتم إعفاؤهم من دفع رسوم توصيل الكهرباء بشرط ألا تزيد قيمة منازلهم عن 4 مليون درهم.