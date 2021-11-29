أردوغان يعتزم زيارة الإمارات والتقارب مع مصر وإسرائيل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إنه سيزور الإمارات في فبراير المقبل على رأس وفد كبير، مشيرا إلى أن أنقرة تعتزم تحقيق تقارب مع مصر وإسرائيل.
ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية عن أردوغان، قوله إنه يعتزم أيضا الإقدام على بعض الخطوات بقوة على صعيد العلاقات مع الإمارات.
واعتبر أردوغان أن الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات خلال محادثات أنقرة، الأسبوع الماضي، ستدشن عصرا جديدا في علاقات البلدين.
وتابع: "كما أقدمنا على خطوات مع الإمارات فإننا سنقدم على خطوات مشابهة مع كل مصر وإسرائيل".
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، قد زار أنقرة الأسبوع الماضي، حيث أجرى محادثات مع أردوغان.
وأبرمت الإمارات وتركيا على هامش الزيارة، اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت عددا من المجالات التي تسهم في تعزيز علاقات التعاون، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين أبوظبي وأنقرة.
وكان من بين الاتفاقيات تأسيس صندوق إماراتي بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.
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