استطلاعات رأى تتوقع فوز ماكرون بالرئاسة الفرنسية بنسبة 68%

جدة - نرمين السيد - كشف منظمو استطلاعات الرأى فى فرنسا، اليوم الإثنين، عن توقعات بفوز الرئيس إيمانويل ماكرون، بنسبة 68.4% فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة يوم 10 أبريل من عام 2022، وذلك بارتفاع عن نسبة 68.0% التى أشارت إليها التقديرات فى الأسبوع السابق.





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، أوضحت بيانات مجمعة لمنصة "ويتبيزس" فى 29 من نوفمبر، اليوم الإثنين، أن ماكرون يتخطى بهذه النسبة منافسه المحتمل إريك زمور، بمقدار 54.2 نقطة مئوية، الذى تراجعت فرصه للفوز فى الانتخابات بنسبة 1.3 نقطة مئوية. كما أشارت المنصة إلى أن ماكرون تجاوز المرشحة اليمينية المحتملة مارين لوبان، بنسبة 0.6 نقطة مئوية.

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