مرشحة اليسار تفوز بانتخابات الرئاسة فى هندوراس

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت كاسترو فى تجمع لمؤيديها بمقر الحزب: "لقد فزنا!". وأكد المجلس الانتخابى الوطنى فى هندوراس خلال إعلان النتائج الأولية الجزئية، اليوم، ارتفاع نسبة المشاركة إلى 62% وهو مستوى تاريخى.
وأشار المجلس إلى أنه من بين أصوات 41% من مراكز الاقتراع التى تم فرزها، حصلت زيومارا كاسترو على 53.46% من الأصوات، فيما نال المرشح اليمينى نصرى أسفورا، بأكثر بقليل من 34% من الأصوات.
وشدّد المجلس الانتخابى الوطنى فى هندوراس على الطابع الموقت للنتائج، مطالبًا المرشحين والناخبين بانتظار النتائج النهائية، فيما عمت مظاهر الاحتفال شوارع تيجوسيجالبا ليلاً، حيث جالت مواكب السيارات احتفالاً بفوز المرشحة اليمينية.
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