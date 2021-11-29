انتشار السلالة أوميكرون في العديد من دول العالم

واصلت السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا والمعروفة باسم أوميكرون الانتشار في العديد من دول العالم، إذ رصدت البرتغال 13 حالة كلها للاعبين وأعضاء من فريق بلينينسيش لكرة القدم في لشبونة وذلك بعد عودة أحد اللاعبين في الآونة الأخيرة من جنوب أفريقيا.

ورصدت السلالة الجديدة بعد أن لعب بلينينسيش مباراة أمام فريق بنفيكا يوم السبت.

وقال المتحدث باسم النادي إن 44 شخصا من اللاعبين والأعضاء باتوا في عزلة بالمنزل.

وفي زوريخ، ذكرت الحكومة السويسرية أنها رصدت أول حالة إصابة محتملة بالسلالة أوميكرون، مع تشديد البلاد القيود على دخولها للحيلولة دون انتشار وصول تلك السلالة.

وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة على تويتر في وقت متأخر من أمس الأحد إن الحالة تتعلق بشخص عاد إلى سويسرا من جنوب أفريقيا قبل نحو أسبوع.

وألزمت سويسرا المسافرين من 19 دولة بتقديم اختبار سلبي لدى استقلالهم طائرة إليها على أن يدخلوا الحجر الصحي عشرة أيام عند وصولهم.

وتشمل القائمة أستراليا والدنمرك وبريطانيا وجمهورية التشيك وجنوب افريقيا وإسرائيل.

وفي النمسا، ذكرت مصادر صحية أنه تم رصد أول حالة إصابة بسلالة أوميكرون الجديدة في البلاد.

في غضون ذلك، أعلنت أسكتلندا عن رصد ست حالات إصابة بأوميكرون، مضيفة أن مسؤولي الصحة العامة يعملون للوقوف على ملابسات إصابة أصحاب هذه الحالات.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد من المرجح أن “ينتشر دوليا”.