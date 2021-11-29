منظمة الصحة العالمية: لا نعرف الكثير عن "أوميكرون"

قال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة لا تعرف حتى الآن ما إذا كان متحور كورونا الجديد "أوميكرون" أسرع انتشارا وأقوى تأثيرا من الفيروس الأصلي.
كما أكد غيبريسوس، في مؤتمر صحفي من جنيف حيث مقر المنظمة، الاثنين، أن المعلومات بشأن قدرة المتحور على مقاومة اللقاحات "غير معروفة".
وقال إن الخبراء في المنظمة التابعة للأمم المتحدة وفي غيرها، يحاولون حاليا الإجابة عن هذه الأسئلة.
وأوضح محذرا: "المتحور الجديد يظهر أن بعض المكاسب التي تتحققت في الماضي قد تختفي".
وأضاف أن ظهور "أوميكرون" يؤكد كيف أن وضع العالم لا يزال محفوفا بالمخاطر، مشيدا بإبلاغ بتسوانا وجنوب إفريقيا السريع عن المتحور الجديد، مضيفا: "لا يجب أن نعاقبهما على ذلك"، في إشارة إلى قرارات عدد من الدول بتعليق رحلات الطيران معهما.
ومن جهة أخرى، قال غيبريسوس إن القضاء على جائحة كورونا لا يعتمد على اللقاحات فقط، داعيا إلى اتفاقية دولية بشأن مكافحة الأوبئة.
وأضاف: "حذرنا مسبقا من أن الدول الأكثر فقرا لن تحصل على عدد كاف من اللقاحات".
وطالب بتوزيع عادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا، مضيفا: "كلما انخفض معدل التطعيم تمكن الفيروس من التحور".
وقال إن العالم بحاجة إلى اتفاقية جديدة بشأن مكافحة الأوبئة، موضحا أن المتحور الجديد "أوميكرون" أكد هذه الحاجة، فـ"لا يمكن لدولة بعينها مواجهة المتحور".
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