تايوان تدرج 10 دول إفريقية فى قائمة عالية المخاطر بسبب أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز القيادة المركزية للأوبئة فى تايوان اليوم الإثنين، إدراج أربع دول أفريقية جديدة إلى قائمة عالية المخاطر التى أدرج فيها من قبل ستة دول بعد ظهور نوع جديد متغير من كورونا "أوميكرون" فى جنوب أفريقيا.





وقال وزير الصحة تشين شيه تشونج- خلال مؤتمر صحفى، وفقا لما ذكرته صحيفة تايوان نيوز المحلية- أنه نظرًا لارتفاع متغير أوميكرون فى أفريقيا، ستُعتبر أربع دول أخرى فى القارة عالية المخاطر، مضيفا " أنه بدءًا من 1 ديسمبر المقبل، يجب أن يخضع الزوار من جميع البلدان التى تعتبر عالية الخطورة للحجر الصحى، ومع ذلك سيتم إعفائهم من رسوم الإقامة فى مراكز الحجر الصحى والخضوع لاختبار كورونا". وأضاف أنه إذا سافر أحد أفراد الطاقم الجوى إلى إحدى هذه الدول، فيجب أن يخضع لحجر صحى لمدة 14 يومًا كاملاً، وبمجرد انتهاء الحجر الصحى، يجب عليهم تنفيذ سبعة أيام من مراقبة الصحة الذاتية بعناية، موضحا أن قائمة تايوان عالية المخاطر تشمل ملاوى وموزمبيق ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، وبوتسوانا، وناميبيا، وليسوتو، وإسواتينى، وزيمبابوى، هونج كونج.

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