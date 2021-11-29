"إدارة الأزمات" تعلن إجراءات للقادمين من دول جنوب القارة الإفريقية

دوت الخليج :- أعلنت عمليات خلية الأزمة/المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عن اتخاذ المزيد من الاجراءات الاحترازية في مواجهة وصول المتحورات؛ خاصة أوميكرون، من خلال وضع مجموعة من القيود على كل من أقام في دول "جنوب أفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، اسواتيني، بتسوانا"، خلال 14 يوما التي تسبق سفرهم للأردن.

وقالت العمليات، الأحد، إنّ الأردنيين وعائلاتهم "ازواج، زوجات، أطفال، يسمح بسفرهم للأردن من خلال مطار الملكة علياء الدولي فقط.

وأضافت، أنه يجب على الأردنيين القادمين للمملكة عليهم التسجيل على منصة visit JordanK، وحيازة فحص PCR سلبي خلال 72 ساعة التي تسبق السفر للمملكة، ويستثنى منهم الأطفال دون سن الخامسة.

وتابعت، أنه يجب إجراء فحص PCR في مطار الملكة علياء الدولي حال الوصول، ويستثنى منهم الأطفال دون سن الخامسة.

•التوقيع على تعهد الحجر المؤسسي لدى موظف الكاونتر في مطار المغادرة.

•الدفع المسبق قبل السفر لقيمة الحجر المؤسسي في فندق مطار الملكة علياء الدولي لمدة ١٤ يوم.

ثانياً: لا يسمح لغير الأردنيين بالسفر باتجاه المملكة في حال مكثوا في احدى الدول اعلاه خلال ١٤ يوم التي تسبق سفرهم للمملكة.

ثالثاً: يتحمل المسافر المسؤولية القانونية في حال قدم معلومات مضللة أو مغلوطة، فضلاً عن غرامة مالية قيمتها ١٠ الاف دينار.