50000 ريال بلا كفيل وبأقل راتب شهري وبدون اشتراط جهة العمل

متوفر الآن بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي فوري يستطيع العميل الراغب في الحصول عليه طلب التمويل من خلال الإنترنت أونلاين ودون الحاجة إلى لكفيل كل ذلك من خلال شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية التى توفر تمويل شخصي ميسر وأيضاً مطابق للشريعة الإسلامية بالمملكة العربية وأيضاً متاح بأقل راتب شهري بالمملكة وهو 1900 ريال سعودي ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على تفاصيل تمويل شركة إمكان الميسر

50000 ريال بلا كفيل وبأقل راتب شهري لدى شركة إمكان

شركة إمكان هي إحدى الشركات المالية الرائدة بالمملكة العربية السعودية والتى توفر العديد من الحلول التمويلية وأيضاً وفرت الحصول على التمويل من خلال تطبيق إمكان حيث يستطيع العميل الراغب في طلب التمويل الشخصي الميسر لدى إمكان طلب التمويل بعد تحميل تطبيق شركة إمكان على الهاتف واكتمال الطلب أونلاين وأيضاً التوقيع يكون إلكترونياً.

شروط تمويل شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية

التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان متاح لفئات كثيرة بالمملكة العربية السعودية حيث يستطيع المواطن السعودي طلب التمويل وأيضاً العميل المتقاعد ولكن هناك بعض الشروط والأحكام الموضوعة من أجل الحصول على الموافقة الفورية وهي

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فلا يحق لغير السعودي طلب تمويل إمكان.

كذلك حددت شركة إمكان أن يكون العميل المتقاعد يحصل على دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

كذلك لابد أن يكون العميل الموظف يكون دخله لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 22 عام كحد أدنى و 60 عام كحد أقصى.

مزايا التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان

العميل الراغب في الحصول على التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان يحصل على مجموعة من المزايا التي تناسب العملاء وهي