بوتين ورئيس إفريقيا الوسطى يبحثان التعاون الثنائى ومواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلن القصر الرئاسى الروسى "الكرملين" أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى تم بينهما اليوم الاثنين.
وأوضح الكرملين - فى بيان أوردته وكالة أنباء تاس الروسية على نشرتها الإنجليزية- "أنه تم التأكيد فى المحادثة التى جرت بين بوتين وتواديرا على مواصلة تعزيز التعاون الثنائى، ولا سيما فى المجالات التجارية والاقتصادية وغيرها".
وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على وضع عدد من القضايا على جدول الأعمال الثنائى، بما فى ذلك تدريب الكوادر المهنية فى جمهورية إفريقيا الوسطى ومكافحة فيروس "كورونا".
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