إسبانيا تدعو إلى تعاون دول المتوسط لمواجهة أزمة الطاقة

جدة - نرمين السيد - دعا وزير الخارجية والاتحاد الأوروبى والتعاون فى إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الإثنين، إلى تعاون إقليمى بين دول الاتحاد وحوض البحر المتوسط فى مواجهة القضايا العالقة، مثل عدم المساواة أو الفجوة الديموجرافية، إضافة إلى أزمة الطاقة، وذلك خلال افتتاح المنتدى السادس للاتحاد من أجل المتوسط فى برشلونة.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، افتتح ألباريس المنتدى الذى يشارك فيه 42 وزير خارجية من دول حوض البحر المتوسط، برئاسة الرؤساء المشاركين للاتحاد من أجل المتوسط، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل؛ ووزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى.

وبحسب الوكالة، أشار ألباريس إلى التعاون بين دول جنوب وشمال حوض البحر المتوسط، قائلاً: "اليوم لدينا أيضا أزمة طاقة توضح لنا فى الوقت نفسه طريق الخروج منها. ويتعين مشاركة قدرات توليد الطاقة الخضراء وتخزينها من قبل بعض الشركاء، جنبا إلى جنب مع القدرات المالية والاستثمارية لآخرين، للتغلب على الصعوبات".

وأضاف: "العمل المشترك هو النمط الذى ينطبق على جميع تحدياتنا، تلك التى كانت لدينا بالفعل والتحديات الجديدة، مثل الطاقة".

كما دعا الوزير الإسبانى إلى تعاون "عادل ومستدام لسد الفجوات فى المنطقة، مثل الديموجرافية أو التكنولوجية"، وذلك من خلال "إصلاحات تدعو إلى التكامل والتضامن والتماسك".

كما لفت ألباريس إلى تحدى الوباء فى العام ونصف العام الماضيين، حيث تطرق المؤتمر إلى تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين حالة وفاة فى منطقة البحر المتوسط، ودعا الوزير إلى الاتحاد والتضامن، باعتبارهما أفضل لقاح ضد كورونا.